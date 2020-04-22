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Американский генерал оценил сообщения о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Американский генерал оценил сообщения о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына
Пентагон, фото: pixabay.com

Американский генерал, заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен считает, что Ким Чен Ын жив и здоров и в полной мере контролирует ядерные силы и вооруженные силы КНДР.

В СМИ появились сообщения о перенесенной северокорейским лидером операции. Якобы Ким Чен Ын плох после операции. Эти предположения появились после того, как в этом году один из важнейших праздников в КНДР, День рождения основателя страны Ким Ир Сена, деда нынешнего главы, прошел без массовых мероприятий. В эти дни лидер КНДР нигде не появился, возможно, из -за коронавируса.

Генерал Хайтен уверяет, что у Пентагона нет данных об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына.
Он заявил, что у него нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо о лидере КНДР. По его мнению, "Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные силы и вооруженные силы".

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