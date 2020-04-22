Быстрое выздоровление. Коронавирусная ситуация в Австралии

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

6649 заболевших и уже 4920 выздоровевших. Австралийский иммунитет по праву можно назвать одним из лучших. Да и работа медиков там по-настоящему профессиональная. Умерло уже 74 человека, но в основном не от самого коронавируса, а от осложнений.

COVID-19 явно не спешит затрагивать Австралию. Люди там полны оптимизма и светлых надежд. Многие верят в скорейшее избавление от этой азиатской угрозы. Люди доверяют своему правительству во всём и возлагают большие надежды на медиков. Здравоохранение в Австралии всегда находилось на высокой ступени.

Недавно правительство материка объявило о поворотном моменте в ситуации с COVID-19. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон полон оптимизма. Он аплодирует работе медиков и разделяет с соотечественниками веру в светлое будущее. Однако ограничения никто отменять не планирует, во всяком случае, в ближайшую неделю. Напротив, карантин там продлён как минимум до середины мая. Это было сделано из соображений безопасности граждан. Премьер-министр также упомянул, что после 25 апреля (праздника Анзака) будут сняты ограничения на плановые операции в больницах.