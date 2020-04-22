Сидеть и молиться до летнего времени. Коронавирусная ситуация в Сингапуре

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22 апреля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

В Сингапуре ситуация с Covid-19 пока ещё сложная, но совсем не безнадёжная. Заражённых там уже 10 141, но при этом число выздоровевших уже приближается к 840. Умерло пока только 11 человек, в основном – пожилые люди или те, у кого слабый иммунитет.

Однако власти расслабляться не собираются. Они полагают, что худшее всё ещё возможно. С 7 апреля в этой стране был объявлен карантин в российском стиле. Выходить из дома жителям Сингапура можно только по необходимости: если надо в магазин или на работу.

Премьер-министр Лун запретил представителям населения навещать своих родственников, ограничил передвижения по стране, а также ввёл запрет на массовые скопления. Ранее объявлялось о том, что жёсткие меры будут смягчены уже 4 мая. Но из-за того, что заражённых стало больше, а пандемия пока не утихает, премьер-министр решил продлить карантин до самого начала лета, а именно до 1 июня. Также Лун добавил и то, что меры о смягчении карантина будут предприняты только лишь с уменьшением числа заражённых. Духовники в Сингапуре настоятельно советуют людям сидеть в домах, слушать правительство и молиться о скорейшем прекращении пандемии.