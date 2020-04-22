Китайские блогеры провоцируют страну на международный конфликт

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22 апреля 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В неофициальных публикациях популярного в Китае приложения социальных сетей все чаще стала появляться информация о принадлежности Поднебесной целого ряда территорий других государств. Упоминаются Казахстан, Вьетнам и даже один из штатов Индии. Всплеску националистических настроений в КНР может способствовать информационная война между Пекином и Вашингтоном.

В социальных сетях китайские блогеры разместили более сотни статей и материалов, где утверждается, что страны, соседствующие с КНР, хотят воссоединиться со Срединным Царством, куда они входили в древности. В одной из таких статей утверждалось, что общие предки есть у китайцев и казахов, в других публикациях говорилось о кровных узах, связывающих китайцев и вьетнамцев, а также жителей Манипура, штата Индии.

Рупор ЦК КПК газета «Жэньминь жибао» осудила публикации, подчеркнув, что они вредят престижу страны. И, действительно, как сообщалось ранее, МИД Казахстана уже выражал ноту протеста Пекину по поводу опубликованной на одном из китайских ресурсов статьи, расценив ее как угрозу территориальной целостности Республики. По сообщению газеты South China Morning Post, несколько человек за публикации были арестованы китайскими властями.

Формированию подобного рода настроений в китайском обществе в последнее время способствует информационная битва между Пекином и Вашингтоном. США уже обвиняли Китай в том, что он пользуется пандемией для расширения своего контроля над соседями в Азии. В Вашингтоне утверждают, что Китай прибирает к рукам морские пути и природные богатства Южно-Китайского моря (ЮКМ), для создания на островах военных баз. В настоящее же время воды ЮКМ бороздят два американских военных корабля. Ханой недавно заявил Пекину официальный протест в связи с тем, что китайское судно проводило разведку подводных минеральных ресурсов в исключительной экономической зоне Вьетнама.

Профессор Народного университета в Пекине Чэн Сяохэ, сказал, что после завершения борьбы с коронавирусом, Китай хочет дать понять миру, что его военная и внешняя политика нисколько не смягчилась. МИД КНР недавно заявил: «Где бы ни было, Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и экономические интересы».