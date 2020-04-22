Вполне благоприятная ситуация. Обстановка с пандемией коронавируса в ОАЭ

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Одной из самых эффективных стран в плане борьбы с коронавирусом оказались Объединённые Арабские Эмираты. На 1 миллион человек там делается почти 80 000 тестов. Во всех эмиратах присутствуют специальные центры тестирования. Медики работают крайне эффективно, с любовью ко всем гражданам и с заботой.

Правящие шейхи также позаботились и об экономических функциях страны, и в частности о выживании населения. Недавно там специально запустили приложение, с помощью которого можно вызвать доставку мяса, причём сама доставка абсолютно бесплатная.

Также правительство позаботились и об уровне охраны здоровья. Медики в этой стране работают честно и профессионально. Не допускаются случаи кумовства или поддельных дипломов. Сохраняются и контакты с другими странами мира, в которых уровень здравоохранения ещё более высокий, чем в ОАЭ. Из этих государств порою тоже прибывают врачи и учёные для помощи в исследованиях коронавируса. На данный момент в Эмиратах зафиксировано 7755 случаев заражения COVID-19. Умерло 46 человек, и в основном это пожилые люди или инвалиды. Наблюдается и большое количество выздоровевших. Их уже почти 1500.