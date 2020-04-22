В Сирии произошла перестрелка между курдами и асадитами

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22 апреля 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

курдский боец на фото Globallookpress.com/ Carol Guzy

В провинции Хасеке на северо-востоке Сирии завязался бой между курдами и бойцами сирийской армии. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на местные источники.

Утверждается, что боестолкновение произошло рядом с аэропортом Камышлы. Раненых и убитых не было. Причины перестрелки неизвестны.

Это обострение ситуации в регионе носит драматический характер. После того, как Трамп вывел американские войска, курды были вынуждены просить защиты у России. После этого сирийская армия сумела попасть на территорию сирийского Курдистана.