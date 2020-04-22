В Сирии произошла перестрелка между курдами и асадитами

В провинции Хасеке на северо-востоке Сирии завязался бой между курдами и бойцами сирийской армии. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на местные источники.
Утверждается, что боестолкновение произошло рядом с аэропортом Камышлы. Раненых и убитых не было. Причины перестрелки неизвестны.
Это обострение ситуации в регионе носит драматический характер. После того, как Трамп вывел американские войска, курды были вынуждены просить защиты у России. После этого сирийская армия сумела попасть на территорию сирийского Курдистана.