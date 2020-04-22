Великобритания заплатит гражданам 80% от зарплаты, остальное - работодатель

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

С начала этой недели Великобритания начала массовое спасение своих граждан от безработицы. Вынужденным находиться на самоизоляции правительство страны выплачивает через работодателя 80% зарплаты.



В течение отведённых трёх дней предприниматели предоставят в Казначейство сведения о необходимых суммах, и в течение шести дней получат их для выплаты работникам. Выплаты будут осуществлены за апрель, но при удачном исходе эксперимента их могут распространить на минувший март. Одним из главных условий получения государственной поддержки является необходимость, чтобы работодатель самостоятельно заплатил 20% зарплаты от максимально возможной в 2,5 тыс. фунтов.



В этой схеме ещё много слабых моментов, например, что делать с работниками, которые уволились с прежнего места и кризис их застиг уже на новом месте работы. Но даже при таких противоречиях правительственные меры спасут от увольнения 8 млн англичан. Конечно, властям Великобритании придётся поддерживать бизнес не единоразово, а в течение длительного времени самоизоляции. И пока неизвестно, выдержит ли такую нагрузку бюджет страны и что будет с моральным самочувствием граждан, которым платят деньги за то, что они не ходят на работу. Смогут ли они потом выйти из этой каникулярной западни.



