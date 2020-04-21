Американские демократы хотят уговорить Мишель Обаму стать вице-президентом США

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21 апреля 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Politico

фото из соцсети

Американские демократы хотят уговорить супругу бывшего главы Белого дома Барака Обамы Мишель Обаму стать вице-президентом США. Бывшая первая леди пользуется большой популярностью среди сторонников Демократической партии.

Мишель Обаму предлагают выдвинуть на пост вице-президента от Джо Байдена. Байден заявил, что может выбрать на пост вице-президента женщину, и он взял бы в свою команду Мишель Обаму.

Пригласить на пост вице-президента Мишель Обаму Джо Байдену порекомендовал бывший советник администрации Барака Обамы, общественный деятель Аль Шарптон.

Его призыв поддерживают многие демократы. Мишель Обама уже заявила, что не хочет возвращаться в Белый дом. Но демократы собираются ее уговорить.