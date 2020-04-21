Как изменился характер отношений между русскими и украинцами за последнее время

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21 апреля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшие дни состоятся переговоры Минской группы в режиме видеоконференции. Стороны должны проанализировать успешность принятых ранее решений и разработать новые предложения по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.



Киевские социологи и российские специалисты «Левада Центра» провели в конце прошлого года опросы относительно отношений народов двух государств. Результаты исследования показали, что украинцы стали лучше относиться к России. Почти 54% населения «Незалежной» считают наше государство дружественной страной. Россияне, напротив, стали хуже относиться к соседней стране - более 56% опрошенных.



В России надеялись, что избрание нового президента Украины положит конец войне на Донбассе, как и обещал сам Зеленский. Однако он не смог сдержать своих слов. Полноценного обмена пленными так и не было произведено, войска не выведены с линии разграничения.



Сами украинцы не верят в возможность урегулирования конфликта на Донбассе, в то же время надеются, что их страна рано или поздно войдёт в состав Европейского Союза.



Взгляды жителей западных и восточных областей украинского государства значительно разнятся. Если жители восточных территорий понимают, что с Россией придётся считаться и строить отношения, то «западенцы» вообще не желают вести диалог с нашей страной.



