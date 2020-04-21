Эрдоган намекнул на скорое окончание пандемии

Президент Турции заявил, что надеется на скорое окончание пандемии коронавируса. Об этом Реджеп Эрдоган сказал в ходе видеоконференции функционерам правящей партии.
Главной темой конференции стал коронавирус. Турецкий лидер напомнил о кризисе, который разразился из-за пандемии.
Сравнивая Турцию с другими странами, Эрдоган отметил развитую инфраструктуру здравоохранения и предпринятые меры. По словам президента Турции ситуация уже стабилизировалась: «Число новых заражений уже не превышает предыдущие дни».
Сейчас у мусульман священный месяц Рамадан. Турция — мусульманская страна.
«Надеюсь, что страна вернется к нормальной жизни уже после праздников», — намекнул Реджеп Эрдоган.
В этом году Рамадан заканчивается 23 мая. И слова президента Турции можно расценить, как намек на возможную стабилизацию эпидемиологической ситуации после окончания священного месяца.
Пока пандемия только усиливается. Количество зараженных уже превысило отметку в 2,5 миллиона человек.