Эрдоган намекнул на скорое окончание пандемии

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21 апреля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эрдоган на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Президент Турции заявил, что надеется на скорое окончание пандемии коронавируса. Об этом Реджеп Эрдоган сказал в ходе видеоконференции функционерам правящей партии.

Главной темой конференции стал коронавирус. Турецкий лидер напомнил о кризисе, который разразился из-за пандемии.

Сравнивая Турцию с другими странами, Эрдоган отметил развитую инфраструктуру здравоохранения и предпринятые меры. По словам президента Турции ситуация уже стабилизировалась: «Число новых заражений уже не превышает предыдущие дни».

Сейчас у мусульман священный месяц Рамадан. Турция — мусульманская страна.

«Надеюсь, что страна вернется к нормальной жизни уже после праздников», — намекнул Реджеп Эрдоган.

В этом году Рамадан заканчивается 23 мая. И слова президента Турции можно расценить, как намек на возможную стабилизацию эпидемиологической ситуации после окончания священного месяца.

Пока пандемия только усиливается. Количество зараженных уже превысило отметку в 2,5 миллиона человек.