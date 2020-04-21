Кризис на нефтяном рынке: чем ответит США

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21 апреля 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Вчера на американском нефтяном рынке стоимость майского фьючерса на нефть сорта WTI стала отрицательной, упав до минус $37,63 за баррель с «поставкой» в мае. Расчет по фьючерсному контракту на нефть может произойти как чисто финансовым образом, так и путем поставки реальной нефти.

По условиям торгов нефть может быть отгружена на нефтяной терминал в городе Кушинг. Хранение нефти – услуга платная. По той причине, что нефть в США никому сейчас не нужна, продавцы вынуждены доплачивать покупателям, чтобы они эту нефть забрали и хоть как-то компенсировали свои расходы на изрядно подорожавшее хранение. Еще одной проблемой является то, что в настоящее время нефтехранилища терминала в Кушинге загружены сырьем на 70 %, а заполнение свыше 80 % считается технически опасным уровнем.

По оценкам экспертов, отрицательная цена майского контракта WTI скажется и на стоимости нефти Brent, а с ней уйдет вниз и цена российского Urals.

Саудовская Аравия после подписания сделки ОПЕК++, вместо того чтобы прекратить ценовую войну, только увеличила скидки на основных рынках сбыта российской нефти. Саудиты, обнулив скидки для рынка США, тем самым показали, что не воюют со сланцевой нефтью и теперь их конфликт исключительно с Россией. При этом сам факт отрицательной стоимости американской нефти, вероятно, станет поводом для вмешательства в ситуацию высшего руководства США.

«С большой долей вероятности отрицательная стоимость американского барреля убедит техасского регулятора, Железнодорожную комиссию Техаса, контролирующую 40 % нефтедобычи США, согласиться на сокращение добычи. Так что у Трампа появляется обоснованный повод вмешаться, причем без риска получить обвинения в пособничестве России», - считает директор Института прогнозирования конъюнктуры сырьевого рынка Максим Авербух.

По мнению эксперта, в ситуации с отрицательными ценами на российский экспорт нефти, крах рубля не может быть ожидаем по нескольким причинам – это предстоящее голосование по поправкам в Конституцию; 15 трлн. рублей, накопленных в финансовом резерве федерального правительства; понимание того, что текущая ситуация временная - летом пандемия закончится, спрос на нефть опять пойдет вверх, а с ним повысится и цена.