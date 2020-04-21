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Пентагон запретил передвигаться своим военным на два месяца

, 16:24 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Пентагон запретил передвигаться своим военным на два месяца
фото: pixabay.com

Американское военное ведомство ввело ограничения для всех сотрудников. Им запрещено куда-либо передвигаться в течение двух месяцев. Об этом говорится в распоряжении главы минобороны США.

Документ подписал министр обороны США Марк Эспер. Распоряжение вводит ограничения на поездки для военных сроком до 30 июня.

Приказ распространяется на сотрудников Пентагона, а также членов их семей. Кроме того, под ограничения подпадают гражданские служащие.

Эти меры связаны с пандемией коронавируса. Она бушует во всем мире. И судя по этому документу, в Соединенных Штатах коронавирус будет бушевать, как минимум, до начала июля.

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