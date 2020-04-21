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21 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

В США и Канаде вполне легально можно приобрести огнестрельное оружие. Именно этот факт является одной из причин массовых нападений и убийств. Но пока в Канаде правительство готовится к запрету оружейной торговли, в США поддерживают всеобщее право на покупку.

В канадской провинции Новая Шотландия в результате стрельбы погибло 17 человек. Стрелком оказался 51-летний мужчина по имени Габриэл Уортман. По некоторым данным, которые удалось заполучить правоохранительным органам Канады, Уортман был знаком с некоторыми из своих жертв, хотя мотивы его преступления пока установить не удалось. Известно лишь то, что массшутинг был четко спланированной операцией: преступник был переодет в полицейскую форму и передвигался на патрульной машине, хотя в полиции не работал. На попытку его задержания было потрачено около 12 часов. Осложняло все то, что действовал Уортман не в одном месте, а передвигался на машине, попутно открывая стрельбу, в радиусе 50 километров от города Порталика, в котором все и началось.

Стрельба в Канаде

В результате операции по поимке преступника погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, и был ранен один полицейский. В конце концов, Уортмана удалось ликвидировать – он погиб в результате перестрелки при задержании.

Эти трагические события заставили правительство Канады в очередной раз задуматься о целесообразности ограничения продажи оружия. Премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о том, что о принятии соответствующего закона можно будет говорить после снятия карантина COVID-19.

Торговля оружием в Канаде и США

С продажей огнестрельного оружия в США и Канаде все обстоит достаточно сложно. Там переодически случаются инциденты подобные тому, что произошло с Уортманом. Омрачает ситуацию и то, что массшутинг – не редкость для канадских и американских школ. Это говорит о том, что доступ к оружию есть даже у подростков, а идут на убийство они, как некоторые из них позже признавались, из-за травли в школе. Получается, что у многих загнанных в угол детей возникает жажда отмщения, которую они стремятся удовлетворить максимально жестоким образом. Учитывая, что травля и издевательства со стороны сверстников – это достаточно частое явление среди подростков, в зоне риска находятся многие школы.

Для борьбы с этим явлением подключились авторитетные психологи и педагоги США. Ими были составлены подробные схемы взаимодействия с детьми, в том числе, и «изгоями» коллектива. Также Секретная служба США, по некоторым данным, пыталась составить определенные характеристики, по которым можно было бы выявить потенциального убийцу и установить за ним слежку. Однако характеристика эта оказалась слишком размытой: не нашлось каких-то четких психологических особенностей, которые могли бы объединить подростков, решившихся на это преступление. В итоге известный американский психолог Алан Липман раскритиковал данный метод.

массовое убийство в школе «Колумбайн»

Единственная общая черта – четкое планирование «операции». Такие подростки, как правило, подходят к преступлению весьма осознанно и серьезно, долго составляют четкую схему своих действий, приобретают оружие. Поэтому Секретная служба США разработала общую инструкцию, с помощью которой со значительной долей вероятности можно было бы раскрыть потенциального убийцу. Согласно этой инструкции, необходимо обратить внимание на то, о чем говорит ребёнок, на его психологическое и душевное состояние, есть ли у него депрессия или обиды, на то, что могут знать его друзья и, наконец, на то, есть ли у этого ребёнка доступ к оружию.

Отсюда возникает вопрос: почему бы тогда просто не запретить продажу огнестрельного оружия? Вот здесь и таится главная загвоздка. Согласно второй поправке к Конституции США, принятой в 1791 году, каждый гражданин имеет право на хранение и ношение оружия. Продажа, соответственно, тоже вполне законна: покупателю необходимо лишь заполнить перечень документов и в ряде случаев сдать свои биометрические данные. Исключения составляют лишь покупатели с психологическими заболеваниями или судимостью. При этом продажа осуществляется только с 18 лет, но в стране, где оборот оружия фактически не запрещён, подросток может незаконно, но вполне спокойно перекупить все, что ему нужно, у третьих лиц.

Также согласно федеральному закону с 1986 года запрещена продажа автоматического огнестрельного оружия, а с 1994 года магазины скорострельных винтовок не должны вмещать более 10 патронов. Правда и тут есть свои оговорки: любые автоматы и пулеметы приобретённые до 1986 года могут оставаться во владении хозяев и даже перепродаваться в частном порядке. То же самое касается и винтовок с увеличенным магазином. Таким образом, если преступник заинтересован в одном из этих типов оружия, он сможет приобрести его, но только не в официальном магазине.

Конституция США

В Канаде с этим все обстоит намного сложнее, в первую очередь, для покупателей. Все дело в том, что канадские законы, регулирующие торговлю оружием, намного строже. Если в США владение оружием – это конституционное право, то в Канаде это просто законодательная возможность. Вместе с этим, потенциальному покупателю необходимо пройти ряд психологических проверок, получить лицензию и разрешение на покупку. Более того, там полностью запрещена продажа автоматического оружия, дробовиков, винтовок и модифицированных пистолетов.

Запрет на продажу

Что касается Канады, то там ограничительные меры по продаже оружия вступали последовательно и очень уверенно. Это означает, что вероятность запрета торговли и хранения огнестрельным оружием в стране достаточно велика. А вот в США с этим все обстоит сложнее.

Среди американцев до сих пор есть очень много противников запрета на оружие. Среди основных аргументов – Конституция и национальная история. Во-первых, по их мнению, раз Конституция дарует право на хранение и ношение оружие, значит этим необходимо пользоваться. Все же это верховный, фактически священный закон, нарушать или переиначивать который никто не имеет права. Во-вторых, многие поколения предков современных американцев могли покупать оружие и применять его для самообороны. Это часть национальной истории, нарушать которую, опять же нельзя.

Более того, запрет на продажу оружия может открыть практическую проблему. Запрет на торговлю не означает запрет на хранение. Возникает дилемма: либо изымать уже купленное оружие у его владельцев, либо попросту не продавать новым желающим. В первом случае это изъятие законно приобретённой частной собственности. Во втором случае это дискриминация граждан, не успевших обзавестись ружьем или пистолетом. Более того, это может поставить граждан страны в неравное положение: у кого-то оружие будет, а у кого-то нет. Это неправильно с точки зрения личной безопасности.

Национальная стрелковая ассоциация США

Несмотря на массовые протесты граждан, которые выступают за отмену права на продажу ношение и хранение огнестрельного или иного оружия, в стране есть группа влиятельных лиц, заинтересованная в сохранении действующего закона. Это несомненно представители национальной стрелковой ассоциации США (NRA), которая является крупнейшей некоммерческой лоббистской организацией в стране. Так, например, в 2012 году Конгресс США был проспонсирован NRA. А если быть точнее, 88% республиканцев и 11% демократов получали пожертвования от организации.

Вообще, национальная стрелковая ассоциация – это не просто организация, объединившая среди американцев любителей пострелять и поохотиться. Сегодня это мощный лоббистский и политический механизм. Так, например, NRA активно занимается поддержкой выгодных кандидатов: на предвыборную кампанию Дональда Трампа в 2016 году ассоциация потратила около 30 миллионов долларов.

В апреле 2020 года организация успешно оспорила в суде решение властей Нью-Йорка о закрытии оружейных магазинов в период эпидемии коронавирусной инфекции. Этот пример лишь в очередной раз подтверждает: пока у NRA есть деньги и власть, запретить продавать оружие в США не получится.

Таким образом, сложив все эти факторы, можно уверенно сказать, что до принятия соответствующих законов ещё очень и очень далеко. И это несмотря на то, что в стране постоянно происходят инциденты с массшутингом, в которых страдают мирные граждане.