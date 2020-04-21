Нет денег, нет власти, нет спасения. Коронавирус разрушает Украину

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21 апреля 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ситуация с пандемией Covid-19 вполне может привести к настоящей катастрофе. Особенно это дело касается Украины, где сейчас проблем больше, чем во всей остальной Европе. Украина по праву считается самой беднейшей европейской страной.

Произвол олигархов, нищета, коррупция, полицейский беспредел и бесконечная гражданская война – неотъемлемые признаки этого некогда стабильного государства. И подобное продолжает уже много лет. В связи с ситуацией с коронавирусом, общее положение граждан Украины ухудшилось. К тому же ещё недавно объявляли, что Украине грозит сильнейший дефолт, который могут не пережить её экономика. Бывший депутат Рады Анна Герман на полном серьёзе утверждает, что если так и будет продолжаться, стране грозит развал и даже полное уничтожение.

Действия Киевских властей действительно бесперспективны и хаотичны. Нет никакого точного плана, никакой определённой стратегии. Президент Зеленский уже дисквалифицировал себя среди множества соотечественников. После ухода Порошенко, считавшегося самым худшим лидером Украины, Владимир Зеленский вызывал надежду и веру. Однако к коронавирусной ситуации он и его правительство оказались попросту не готовы. Не дали денег, не выполняли обещания, данные народу, и даже повышенные пенсии оказались не у всех. К тому же сами украинцы частенько ненавидят друг друга, и ни о каком доверии не может идти и речи. Не стоит забывать про то, как радикалы закидывали камнями и бутылки автобусы с невинными людьми, приехавшими из заражённого Китая. Им было совершенно плевать, что перед ними – их собственные соплеменники, нуждающиеся в помощи.

Сейчас главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что без карантина в стране было бы куда больше заражённых. Он всячески расхваливает медицинскую систему собственной державы и сохраняет веру в светлое будущее. Но тем не менее, уровень здравоохранения в Украине, как минимум, оставляет желать лучшего. Постоянная коррупция, произвол и разгул чиновников, а также бесконечное противостояние друг с другом знатно пошатнули не только экономику страны, но и систему охраны здоровья. Да и полицейский произвол там не лучше, чем в России, а может быть даже и хуже. Одно только обнадёживает – недавняя весть о помощи со стороны Южной Кореи. Её правительство обещало выслать крупную сумму денег для борьбы с коронавирусом в самой Украине.

На данный момент заражённых на территории Украины – 6125 человек. Вылечилось пока что 367, а больше 100 уже умерло.