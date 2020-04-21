Глава МИД Ирана попросил Трампа не вмешиваться в дела других народов

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21 апреля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна не нуждается в помощи со стороны США с поставками аппаратов ИВЛ и попросил Трампа не вмешиваться в дела других народов.

В субботу, 18 апреля, Трамп в рамках конференции в Белом доме заявил, что если Иран захочет, США смогут предоставить стране помощь и отправить аппараты ИВЛ. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф жёстко отреагировал на такое предложение в своём Твиттере: "Иран будет сам экспортировать аппараты ИВЛ через нескольких месяцев, президент Трамп. Все, что вам нужно сделать, это прекратить вмешиваться в дела других народов, особенно в дела моего народа. И поверьте мне, мы не принимаем советы от любого американского политика", – написал он.

Ранее стало известно, что Иран в десять раз увеличил производство масок в условиях распространения коронавируса. На сегодняшний день в стране выявлено 83,5 тысячи случаев заражения, 5,2 тысячи - погибли. При этом выздоровели почти 60 тысяч человек.