Не так-то всё и страшно. Коронавирусная ситуация в Непале

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21 апреля 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Во многих уголках планеты таинственная пандемия Covid-19 и не думает затихать. Заражённых уже больше 2 миллионов, а число умерших вот-вот достигнет 170 000.

К счастью, поднялось и число выздоровевших. Исцелённых уже более 600 000 человек. В Непале же ситуацию с коронавирусом можно назвать одной из самых благоприятных. Вирус там так и не смог пустить корни. На данный момент там заражён 31 человек, а 4 уже успели вылечиться. Умерших пока не обнаружено. Есть шанс, что Covid-19 и вовсе скоро исчезнет, так как многие предполагают его искусственное происхождение, а все рукотворные формы, как известно, быстро погибают.

В Непале предпочитают с осторожностью относиться к коронавирусу, но лишь немногие его страшатся. Ведь Непал – это родина знаменитых буддистских монахов, обладающих едва ли не абсолютным небесным спокойствием. Впрочем, и большинство индуистов, составляющих основное население, тоже сохраняют спокойствие и не страшатся опасной инфекции. По мнению многих местных, страх намного хуже воздействует на человека, чем любые вирусы. Главное – непоколебимая вера в Богов и в скорейшее избавление от напасти. А ещё стоит упомянуть о таинственной непальской медицине, которая сохраняет вековые традиции. Многие непальцы доверяют исконным врачеваниям намного больше, чем современным технологиям.