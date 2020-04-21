Королева Елизавета Вторая отмечает 94-й день рождения

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21 апреля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Royal.uk

Королева Великобритании Елизавета Вторая сегодня отмечает своё 94-летие. В этом году она попросила отменить традиционный салют из-за пандемии коронавируса.

Королева отмечает день рождения вместе с супругом, 98-летним принцем Филиппом, в Виндзорском замке. В соответствии с рекомендациями правительства супруги максимально ограничили социальные контакты и не встречаются даже с ближайшими родственниками. В этом году в связи с пандемией коронавируса, Елизавета II попросила не устраивать традиционный салют в её честь. По мнению королевы, салюты «не являются подобающими в нынешних обстоятельствах». Также она попросила британцев соблюдать самодисциплину в эти непростые времена. Примечательно, что салют в день рождения Елизаветы II не будут звучать впервые за 68 лет её царствования. Вместе с тем флаги Великобритании будут вывешены на государственных учреждениях в соответствии с принятым протоколом.

Согласно давней традиции, британские монархи отмечают свой день рождения дважды. Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, и этот день традиционно отмечает праздник в кругу семьи. Официальный день рождения британского монарха празднуется во вторую субботу июня вне зависимости от настоящей даты появления на свет. В этот день в Лондоне уже более 260 лет проходит большой парад под названием Trooping the Colour. В зрелище участвуют почти 1500 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов. В этом году парад также отменен из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране.

Елизавета Вторая была объявлена королевой Великобритании в 1952 году. С тех пор она участвует в ежегодной церемонии открытия парламента, встречается с высокопоставленными государственными лицами, принимает иностранных послов и делегации, посещает иностранные государства с официальными визитами. В 2015 году Елизавета стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом.