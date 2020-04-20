Опубликовано видео из Уханьского Института вирусологии

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20 апреля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

Zhao Jun/Xinhua

СМИ публикуют снятое CCTV еще в феврале этого года видео из Уханьского Института вирусологии. На нем ученый Чжан Хуацзюнь показывает, как он с коллегой входят в лабораторию.

Для этого сотрудники института надевают два слоя защитных костюмов и проходят несколько воздухонепроницаемых камер.

В лаборатории имеется 3 помещения для опытов, 2 комнаты, где находятся подопытные животные, один банк вирусов и одна комната для работ со вскрытием животных. В лаборатории одновременно могут работать 24 сотрудника. Отмечается, что воздух может попасть в лабораторию только снаружи, и утечки быть не могут.

Руководитель Уханьского института вирусологии Юань Чжимин прокомментировал версии об искусственном происхождении коронавируса и обвинения со стороны американского сенатора Тома Коттона.