Маразмы недели: старая геноцидная песня, агрессия без вторжения и «рука Кремля» в Чернобыле

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20 апреля 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», который составлен на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Обсуждая успехи стран в борьбе с коронавирусом, глава фракции «Слуга народа», то бишь, главный «слуга» в украинском парламенте Давид Арахамия, назвал Китай авторитарным государством за введение беспрецедентных карантинных мер. Украина же, по его словам, государство демократическое, поэтому закрывать патриотов по домам в период эпидемии негоже: достоинство не позволяет.

«Мы не можем сравнивать с Китаем, потому что там фактически авторитарное государство. Они всех закрыли дома и сделали диктаторский режим. У нас это невозможно априори, потому что Украина - демократическое государство», - заявил Арахамия.

ФОТО Давид Арахамия

Стоит подчеркнуть, что в то время, когда «авторитарный Китай» победил коварную бациллу и вернулся к нормальному жизненному ритму, в «суверенной» и «демократической» в плане борьбы с эпидемией, поглотившей целые регионы, как говорится, и конь не валялся. В стране отсутствует всё, начиная от тест-систем и заканчивая аппаратами ИВЛ, медики массово увольняются, а население, находившееся за чертой бедности в «докарантинную эпоху» стремительно скатывается в пропасть нищеты на фоне нынешних ограничений.

Президент Владимир Зеленский традиционно не знает, что делать в сложившейся ситуации, поэтому воодушевлённо принимает гуманитарную помощь от «диктаторов» и «коммуняк».

«Мы ожидаем прибытия не менее семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы», - заявил украинский гарант, которого «авторитарность» того же Китая ничуть не смутила. Потому что жить по принципу «с миру по нитке - вышиваночному бездельнику рубаха» давно стало национальной забавой.

В свою очередь, скучающий на карантине посол Украины в Германии Андрей Мельник решил «покошмарить» депутатов Бундестага на предмет признания ими голодомора геноцидом украинского народа.

«Признание голодомора геноцидом украинского народа - дело чести для депутатов Бундестага. Немецкий народ, в конце концов, должен сказать своё слово, чтобы почтить память казнённых украинцев во время самой смертоносной катастрофы морения голодом в истории целого человечества. Как подтверждается многочисленными архивными документами, правительство Германии в 1932 году было отлично проинформировано о невероятно опустошительной катастрофе сталинских преступлений на территории советской Украины. Однако, ничего не было сделано для того, чтобы прекратить истребление миллионов украинцев и предоставить помощь жертвам этой трагедии», - заявил украинский дипломат.

ФОТО Андрей Мельник

Дальше - больше: «Гитлер использовал голодомор самым коварным способом в своей пропагандистской кампании с целью захвата власти, с одной стороны, обвиняя коммунистическое правительство в Москве в организации массового голода, а с другой - вбивая клин между левыми партиями Германии для предотвращения их сотрудничества, чтобы сделать невозможным совместное сопротивление победе национал-социалистов. Поэтому я призываю членов немецкого Бундестага осознать эту историческую ответственность Германии по отношению к украинскому народу и признать голодомор тем, чем он на самом деле был - геноцидом!».

К слову, Мельник уже требовал у Берлина «ввести флот НАТО для защиты украинского Крыма от агрессии со стороны России», что, несомненно, вызывает вопросы не только по поводу профпригодности данного персонажа на дипломатическом поприще, но и в отношении его психического здоровья.

Стоит отметить, что тема возвращения Крыма и Донбасса напрочь въелась в черепные коробки украинствующих. Она не теряет своей актуальности ни на фоне эпидемии, ни в пылу чернобыльского смрада, накрывшего Киев и ряд других украинских регионов. И когда навести порядок в собственной стране не получается, приходится мечтать о зачистках и победоносных сражениях.

«Зачистка оккупированных территорий Донбасса и Крыма станет возможной, когда их финансирование Российской Федерацией будет нерегулярным», - заявил экс-командир некоего добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения «Миротворец» Андрей Тетерук, видимо, никогда не слышавший, о чём гласит народная мудрость. А она, в частности, предупреждает, что пока толстый сохнет, худой сдохнет.

«Сейчас ситуация сложилась не в пользу страны-агрессора РФ, и нам следовало бы активизировать работу наших ССО и ДРГ у него в тылу и принудить его к миру на своих условиях, а не разводить войска», - вторит ему командир роты 128-й горно-штурмовой бригады, экс-председатель Сумского облсовета Семён Салатенко.

ФОТО Андрей Тетерук и Семён Салатенко

«России уже давно пора, наконец-то, прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели!», - это «крик души» министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (кстати, постоянного фигуранта нашего антирейтинга). В который раз возникает вопрос, за 6 лет уже ставший риторическим: как так получается, что военная агрессия есть, а вторжение российской армии только ожидается?

… А тем временем, как мы уже упоминали, на Украине горит чернобыльская зона отчуждения, где вспыхнувшие 4 апреля пожары быстро распространились на огромные участки. Под угрозой сама ЧАЭС и могильник радиоактивных отходов. Здравомыслящему человеку понятно, что в распространении огня виноваты исключительно украинские власти, не справившиеся с чрезвычайной ситуацией. Но патриоты не были бы патриотами, если бы не нашли в происходящем «руку Москвы».

ФОТО Пожары в зоне отчуждения

«Что бы я на месте россиян делал бы, если бы не удавалось военным путём захватить Украину? Чернобыльская станция, дамбы, АЭС. Взрывать же не надо - чтобы лес немножко погорел! Проблема для Киева, недовольство жителей вызвать. Это - гибридная война, в рамках которой можно что угодно делать», - заявил в эфире телеканала «Украина 24» киевский журналист Дмитрий Гордон.

И напоследок. Известно, что и на Украине, и в России в рамках «карантинных каникул» ограничен доступ прихожан в храмы на Пасху. Эта ограничительная мера вызвала немало возмущений верующих. И если в большинстве своем её старались внедрять, так сказать, относительно толерантно, то мэр украинского Днепропетровска нацист Борис Филатов с целью недопущения людей на богослужения сравнил храмы с пунктами разлива алкоголя.

«Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприёма. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам всё это обеспечим! Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию».

ФОТО Перекопанный вход в храм

Впрочем, входы в некоторые храмы всё-таки перекопали. Для устрашения. Как здесь не вспомнить знаменитую фразу этого душевнобольного персонажа «А вешать будем потом»?