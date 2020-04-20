Ученики и студенты снова ходят на занятия в КНДР

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20 апреля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Кирилл Банщиков ]

фото: соцсети

Университеты и школы КНДР снова возобновили свою деятельность, ученики и студенты возвращаются к учебе после каникул, которые несколько раз продлевались на фоне вспышки новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил северокорейский информационный портал «Нэнара», говорится в РИА Новости.

В связи с окончанием каникул в Корее поэтапно начинаются занятия учащихся. Студенты всех курсов и ученики средней школы выпускных классов пришли на уроки&, - сообщает портал.

Сообщается, что для профилактики учащихся будет проводиться ещё больше противоэпидемиологических мер в учебных, а также медицинских учреждениях. На сайте портала можно по фотографиям увидеть, что все ученики и студенты приходят в учреждения в масках, на входе каждому проверяют температуру.

Напомним, что Северная Корея стала одной из первых стран, закрывших границы после начала эпидемии. В настоящее время в стране нет официально подтвержденных случаев заражения COVID – 19.