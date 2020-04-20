Помощь получат все: в Японии увеличат до $1,1 трлн размер пакета экономической поддержки из-за коронавируса

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20 апреля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: ТАСС

Pixabay

Правительство Японии приняло решение расширить с 108 трлн иен ($990 млрд) до 117 трлн иен (почти $1,1 трлн) размер пакета экономической поддержки национальной экономики и местного населения, пострадавших от пандемии коронавируса. Официально о соответствующем решении будет объявлено в ближайшее время.

Как следует из сообщений СМИ, дополнительные средства пойдут на выплаты всем жителям Японии денежного пособия в размере 100 тыс. иен ($930) в рамках финансовой поддержки со стороны государства. Как сообщил руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин в своём Facebook, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как говорят, был очень против подобного разбрасывания денег. Ему больше нравилась более солидная и более адресная поддержка тех, кто реально потерял доходы в нынешнем экономическом обвале из-за коронавируса. Однако из-за давления коллег было принято решение поддежать каждого.

"Впрочем, премьер Абэ и его рациональные сподвижники в конце концов тоже сочли, что раздача бабла будет иметь успокаивающий терапевтический эффект. И, возможно, все же приведет к какому-то росту потребительских расходов. Что очень важно, когда даже при крайне ласковом японском режиме ЧС рушится общепит, туристический бизнес и практически погибли авиаперевозки. Короче, деньги будут давать, хотя народ опять не столь доволен – а чего дают всем? И богачам тоже? На этот счет у властей есть ответ: бабки получит только тот, кто напишет заявление, надеемся, что состоятельные люди этого не сделают", – пояснил Головнин.

По последним данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Японии превысило 11,8 тысяч. Количество летальных исходов составляет по крайней мере 251. Еще 215 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии действует режим ЧС.