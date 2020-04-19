Коронавирус в Канаде: в Торонто все спокойно

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19 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Ситуация, связанная с пандемией COVID-19 в Канаде, граничащей с США, где эпидемиологическая ситуация бьет все мировые антирекорды, в целом находится под контролем. Центральная власть пока даже не планирует вводить федеральный режим ЧС на территории своей страны.

В Канаде первый случай заражения COVID-19 официально подтвержден еще 25 января у прилетевшего в Торонто из Уханя 50-летнего мужчины. До 10 марта число зараженных новым вирусом росло медленно и не превышало 100 человек на всю страну. Затем количество случаев резко стало расти. Среди заболевших оказалась супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо, а по соседству, в США, началась настоящая эпидемия. В настоящее время Канада приближается к 35 тыс. зараженных, а количество смертей перевалило за 1,4 тыс. человек.

Тем не менее, правительство страны режим национальной чрезвычайной ситуации пока не объявляет.

«На текущий момент наша страна не находится на том этапе, когда федеральному правительству необходимо принимать экстренные меры, чтобы заставить людей оставаться дома»,- считает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Необходимые меры по борьбе с пандемией провинции определяют сами. Большинство из них самостоятельно вводили режим ЧС с середины марта.

На федеральном уровне запрещен въезд в страну иностранных граждан. В Канаде продолжают работу транспорт, больницы, аптеки и продуктовые магазины. Сотрудники многих компаний работают дистанционно. Большое внимание в стране уделяют соблюдению социальной дистанции в общественных местах.

Государство думает и о материальной помощи своим гражданам: выделен пакет в размере $82 млрд (около 3% ВВП), включающий поддержку уровня доходов, субсидирование заработной платы и налоговые отсрочки. Подпавшие под сокращение сотрудники имеют право попросить о помощи и получать от государства $2 тыс. в месяц в течение четырех месяцев. По оценке Министерства здравоохранения, Канаде предстоит еще долгая борьба с коронавирусом - пик заболевания придется на летние месяцы.