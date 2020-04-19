Во Франции покупатели дома нашли в нем тайную комнату с интерьером начала прошлого столетия

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19 апреля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

фото: The Sun

Семейная пара приобрела старый домик в провинциальной Франции, в деревне Белабре на юго-западе страны, и обнаружила в нём замурованную тайную комнату. Она оставалась нетронутой с начала XX века.

Замурованный проход скрывал спальную комнату 22-летнего лейтенанта французской армии Юбера Рошеро, чей портрет встретил новых хозяев. Юбер служил в кавалерийском полку драгун во время Первой мировой войны и погиб в деревне Локер во Фландрии (регион в Бельгии) 26 апреля 1918 года.

Мужчину похоронили на месте гибели, а в 1922 году останки перезахоронили в родовом поместье. Его родители решили не трогать ничего в его комнате и заложили вход в нее кирпичами.

В помещении планируют открыть музей памяти семьи, которая жила в поместье во время Первой мировой войны.