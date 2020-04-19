Коронавирусная ситуация в Дании и реакция правительства на пандемию

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19 апреля 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Отзывчивость, доброта и помощь населению. Эти три слова входят в основные правила работы правительства Дании на фоне коронавирусной пандемии.

Здесь не бросают людей на произвол, не оставляют умирать от голода и не кормят тысячами обещаний. В Дании ещё до пандемии люди жили вполне неплохо и не сталкивались с угрозой нищеты. Её отзывчивые жители постоянно помогали как друг другу, так и иностранцам. Несмотря на проблемы, связанные с феминизмом, в этой стране никто никого не бросает. История про тех, кто «сам за себя» здесь совсем неактуальна. За время пандемии здесь не случилось никаких массовых увольнений. Почти всю работающую часть населения перевели на удалёнку и даже не снизили выплат.

На данный момент в Дании зафиксировано 7242 случая заражения Covid-19. 346 человек уже скончались, и в основном это пожилые люди или те, у кого слабый иммунитет. За последний день число заражённых не прибавилось, что немного обнадёживает. 3847 человек полностью исцелились от заболевания. Страна держится единым фронтом и не сдаётся. Правительство и министерство здравоохранения всегда на страже своих граждан. Почтение к старшим и помощь людям здесь в крови у каждого. По мнению многих экспертов, коронавирусный пик скоро пройдёт, и тогда уже начнётся долгожданная светлая полоса.