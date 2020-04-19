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На Украине задержали генерал-майора СБУ, объявив его агентом ФСБ

, 11:32 [ «Аргументы Недели», ]

На Украине задержали генерал-майора СБУ, объявив его агентом ФСБ
фото: соцсети

Служба безопасности Украины арестовала своего сотрудника генерал-майора Валерия Шайтанова, обвинив его в связях с ФСБ. По сообщению пресс-службы ведомства, это обстоятельство подтверждается имеющимися материалами дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

По информации СБУ, Валерий Шайтанов планировал убийство Адама Осмаева, чеченского добровольца АТО, который подозревался российскими правоохранителями в подготовке покушения на Владимира Путина и Рамзана Кадырова.
 
«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после «революции достоинства» и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую операцию. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости», - заявил глава СБУ Иван Баканов.
 
Спецоперация СБУ проводилась около года. Шевченковский райсуд Киева избрал задержанному меру пресечения - 60 дней под стражей. По данным следствия,  под псевдонимом «Бобыль» Шайтанов поддерживал связь с полковником ФСБ Игорем Егоровым. 
 
«Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и на территориях других государств», — сообщают в СБУ. Предполагается, что вербовка Шайтанова состоялась еще до 2014 года. 
 
В Сети появились аудиозаписи разговоров Шайтанова с Егоровым в ноябре 2019 года. Собеседники, чьи голоса слышны отчетливо, планируют уничтожение Осмаева, наделяя последнего псевдонимом «Марадона», которого «надо отправить в страну вечной охоты — по нему столько уже всего было, резонанса для обывателя на день, не больше».
 
По информации СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о подготовке и обстоятельствах проведения определенных тайных операций в районе АТО-ООС и о задействованных в них силах, добывал сведения о международном сотрудничестве службы в сфере национальной безопасности и обороны, о деятельности Департамента контрразведки. Генерал-майор, по данным спецслужбы Украины, также взял на себя вербовку - привлечение офицеров специальных и разведывательных органов Украины для работы на ФСБ.
 

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