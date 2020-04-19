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Герман раскритиковала меры Киева по борьбе с коронавирусом и сомневается, останется ли Украина

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Герман раскритиковала меры Киева по борьбе с коронавирусом и сомневается, останется ли Украина
pexels.com

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман раскритиковала меры украинских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и сомневается, останется ли вообще Украина.

По словам Герман, действия по борьбе с COVID-19  «хаотичны и плохо спланированы», а это ставит под угрозу будущее существование страны. Экс-нардеп считает, что Киев не думает о будущем и не готовится к «поствирусному периоду», и это огромная проблема. «Рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина...», — считает Герман.

Бывший депутат Рады отметила, что руководство Украины сейчас больше заботятся о получении нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), но не о борьбе с коронавирусом.

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