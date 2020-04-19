Герман раскритиковала меры Киева по борьбе с коронавирусом и сомневается, останется ли Украина

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман раскритиковала меры украинских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и сомневается, останется ли вообще Украина.
По словам Герман, действия по борьбе с COVID-19 «хаотичны и плохо спланированы», а это ставит под угрозу будущее существование страны. Экс-нардеп считает, что Киев не думает о будущем и не готовится к «поствирусному периоду», и это огромная проблема. «Рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина...», — считает Герман.
Бывший депутат Рады отметила, что руководство Украины сейчас больше заботятся о получении нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), но не о борьбе с коронавирусом.