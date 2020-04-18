Скоро отбой. Коронавирусная ситуация в Швейцарии

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18 апреля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Вирус конечно же всё ещё свирепствует, но в некоторых странах он начинает постепенно угасать.

Уже совсем скоро Швейцария начнёт плавное ослабление карантина. Власти уверены, что в скором времени коронавирус ослабнет и начнёт «распадаться». Планируется, что первыми откроются парикмахерские и косметические салоны, и это произойдёт 27 апреля. В течение мая уже проложат дороги для средних школ и магазинов, а в июне откроются уже университеты и ПТУ. В конце весны планируется и снятие ограничение в собрания больше 5 человек.

Правительство Швейцарии заявляет, что все эти меры будут приняты лишь в случае, если вирус начнёт угасать ещё более стремительными темпами. В Швейцарии уже прошёл пик эпидемии по мнению экспертов. Всего там 26 000 инфицированных и 1269 смертей. В этой горной и прекрасной стране едва не повторился итальянский сценарий. Но к счастью, сам ужас и кошмар сумел обойти Швейцарию стороной. Итальянского сценария не повторилось. Повлияли ещё и члены правительства, которые сразу же начали поддерживать собственных граждан деньгами. Власти немало помогли не только бизнес-сферам, оказавшимся в пучине кризиса, но и самым обычным людям.