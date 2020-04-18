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Во Франции предрекли начало «века Азии» и закат «эпохи Запада»

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Во Франции предрекли начало «века Азии» и закат «эпохи Запада»
Christophe Gateau/dpa

Многие утверждали в последние годы, что 21 век будет веком Азии, но в это не очень верилось, поскольку западные страны все же были впереди. Но пандемия коронавируса ознаменовала закат «эпохи Запада» и начало «века Азии».

Так считает обозреватель Le Figaro Себастьян Фалетти. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, политическая система западных государств оказалась перегружена и дезориентирована масштабом этой волны, как и системы здравоохранения этих стран. Погибли от COVID-19 уже 17 тысяч французов против 229 человек в 50-миллионной Корее или шести человек на Тайване, уточняет обозреватель.

«Вирус не щадит западные демократии, любившие поучать весь остальной мир, кичась видимым превосходством своей политической модели, но потерявшие простор для экономического маневра», – пишет Фалетти.

НС

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