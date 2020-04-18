Лёгкая форма, как основная. Коронавирусная ситуация в Чехии

Аргументы Недели → В мире 13+

18 апреля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пандемия Covid-19 всё не утихает, но многие люди уже уверены в её скором окончании. Того же мнения придерживаются и некоторые эксперты.

Верующие считают, что чудо случится после Пасхи (а если быть точнее, после православной). Другие же полагают, что вирус отступит уже в мае месяце. В Чехии уже больше 6500 заражённых. Но к счастью, большая часть заболевших переносит вирус в лёгкой форме. Отделываются лишь лёгким недомоганием и небольшим повышением температуры. Проходит, как обычный сезонный грипп. Умерших пока 176 человек, и будем надеяться, что эта цифра не увеличится. Умирают в основном от патологий или побочных заболеваний.

В Чехии очень много и выздоровевших. Те, кто оправился - уже в полном порядке. Самочувствие вполне неплохое, а настроение позитивное. Многие переболевшие обычно идут в волонтёры, так как иммунитет против опасного вируса уже выработан. Точное число исцелённых достигает 1183 человека. С каждым разом выздоровевших от «ковидной» болезни становится только больше. Чехи предпочитают воздерживаться от частых походов на улицу и сидеть дома, пока не закончится пандемия. Но многие из них просто уверены, что чудо уже близко. Да и страшным этот вирус считают не все. Ведь большинство его переносит даже очень легко.