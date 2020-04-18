Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Посольство России в Праге сменило юридический адрес с «площади Бориса Немцова» на «улицу Коруновачни»

, 18:03 [ «Аргументы Недели», ] Источник: Эхо Москвы

Посольство России в Праге сменило юридический адрес с «площади Бориса Немцова» на «улицу Коруновачни»
Pixabay

Посольство России в Праге сменило свой юридический адрес с «площади Бориса Немцова» на «улицу Коруновачни». При этом физическое местоположение посольства не поменяется.

Теперь официальный адрес представительства России в Чехии: Korunovační 34, 16000 Praha 6, Bubeneč. Посольство по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека. 

В самом посольстве изменение юридического адреса никак на объяснили, а в МИД Чехии заявили, что это простая формальность. Однако мэр Праги Зденек Гржиб полагает, что российская сторона не хочет, чтобы посольство находилось на площади убитого российского оппозиционера.

В мире

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН призвал в будущем объявить вакцину от COVID-19 всемирным общественным достоянием

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что после создания вакцины от коронавируса лекарство должно стать всемирным общественным достоянием, чтобы им мог воспользоваться любой желающий.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью