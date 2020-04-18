Посольство России в Праге сменило юридический адрес с «площади Бориса Немцова» на «улицу Коруновачни»

Аргументы Недели → В мире 13+

18 апреля 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Эхо Москвы

Pixabay

Посольство России в Праге сменило свой юридический адрес с «площади Бориса Немцова» на «улицу Коруновачни». При этом физическое местоположение посольства не поменяется.

Теперь официальный адрес представительства России в Чехии: Korunovační 34, 16000 Praha 6, Bubeneč. Посольство по-прежнему будет находиться в бывшем дворце Печека.

В самом посольстве изменение юридического адреса никак на объяснили, а в МИД Чехии заявили, что это простая формальность. Однако мэр Праги Зденек Гржиб полагает, что российская сторона не хочет, чтобы посольство находилось на площади убитого российского оппозиционера.