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Кличко призвал жителей Киева не открывать окна и не выходить из дома

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фейсбук Виталия Кличко

Кличко призвал жителей Киева не открывать окна и не выходить из дома
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com, Виталий Кличко

Виталий Кличко призвал жителей столицы не выходить из дома и не открывать окна в связи с ухудшением экологической ситуации. В воздухе Киева превышает норму содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

Причиной такого загрязнения стали многочисленные природные пожары, написал Кличко в соцсети. Суммарная площадь пожаров в Киевской и Житомирской областях сегодня составляет уже почти 3000 га. Мэр Киева заверил, что радиационный фон в столице находится в пределах нормы.

Столица Украины заняла вчера первое место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха.

НС

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