Глава Еврокомиссии посоветовала не планировать летний отпуск

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18 апреля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, фото: Nicolas Landemard, globallookpress.com

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев не строить в этом году планы на летний отпуск из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как объяснила глава ЕК, она рекомендует подождать с планированием отдыха, так как "пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август".

Президент Франции Эммануэль Макрон предположил ранее, что границы Евросоюза могут закрыть до осени. Макрон считает, что необходимо приготовиться к длительной изоляции Европы, так как пандемия коронавируса отличается в развитии в разных частях мира.

Эксперты Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний заверили, что коронавирус еще не достиг своего пика.