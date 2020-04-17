Хуже чем при Чаушеску. Коронавирусное обострение в Румынии

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17 апреля 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Румыния потихонечку подступает к пику эпидемии. Если в таких странах, как Болгария, число заражённых не достигает и тысячи, то в знаменитой «наследнице Римской империи» уже 8067 случаев. 400 человек уже умерли от осложнений, случившихся из-за поражения лёгких. В основном это пожилые люди и инвалиды, а также те, у кого слабый иммунитет.

К счастью, 1508 человек смогли побороть опасное заболевание и вылечиться. С 16 марта на территории этой страны действует режим ЧС. Отменены занятия в школах и детских садах, массовые мероприятия и закрыты все торговые центры. Также был введён и комендантский час. Ограничили авиасообщения с другими странами.

По словам некоторых румын, «Хуже не было даже при Чаушеску». Карантинная зона, изоляция, жёсткие правила, всюду военные, медики и полицейские. Подобное слишком чуждо для европейской страны, уже привыкшей к определённым свободам. Всё произошедшее в мире напоминает какой-то фантастический триллер из Голливуда. Также сами румыны не слишком хорошо относятся и к приезжим, которые вернулись и с опасных зон. Ведь распространение вируса во многом произошло из-за того, что многие люди, пользуясь скидками туроператоров, быстренько разлетелись по разным странам, а когда настала очередь вернуться обратно, вирус уже пребывал внутри их организмов.