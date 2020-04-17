Как беженцы проникают в Европу во время пандемии

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17 апреля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели», Кирилл Банщиков ]

фото: соцсети

На фоне не устойчивой политической обстановки в некоторых странах Ближнего Востока, Турция и страны Европы страдают от большого количества беженцев.

По информации турецких властей, поступившей ещё в марте, в Грецию из Турции проникли около 100 тыс. мигрантов, преимущественно из Сирии. Сразу вспоминается миграционный кризис 2015 года, когда в страны Евросоюза проникли около 1 млн. беженцев.

В Турции находится свыше 3 млн. сирийских нелегалов. Больше всего страдает город Эдирне, в котором располагаются так называемые «Ворота Европы», ведущие в Грецию и Болгарию. Неоднократно именно эта граница подвергалась прорыву. Беженцев не удерживают никакие заборы, даже с колючей проволокой. Более того, чтобы любыми средствами попасть в Европу, мигранты используют слезоточивый газ против греческих силовиков. Также, по информации греческих СМИ, нелегалы атакуют инженерные сооружения на границе, используя в своём арсенале бутылки с наличием взрывной смеси. Проникают беженцы в Грецию ещё и морем. Поможет ли сдерживание мигрантов уменьшить и без того быстрое распространение коронавирусной инфекции?

Ранее сообщалось, что греческие пограничники во избежание наплыва большего числа беженцев, используют ослепляющий зеленый лазер. Также не обходятся силовики без слезоточивого газа и пуль, наносящих серьезные травмы.