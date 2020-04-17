Китай будет усиливать свой военный потенциал за рубежом после 2030 года

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17 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус не ослабит военную мощь Китая, однако усиления потенциала в ближайшие годы не предвидится. Специалисты платформы Jane’s выяснили, что Пекин вложил достаточное количество денег в военную сферу, чтобы сдерживать противника в Южно-Китайском море.



В течение десятилетий Китай будет использовать свои военные ресурсы за рубежом. Особое внимание Пекина приковано к Ближнему Востоку, Африке.

После 2030 года армия Китая будет расширять своё присутствие во многих точках мира. В спорных районах понадобятся более серьёзные базы.

Пока что у Пекина ограниченные возможности по проведению операций. В частности Китаю не хватает поддержки армии с воздуха. Для этого требуются авианосцы.



Китайские власти утверждают, что коронавирус нисколько не изменил планы по усилению армии. К примеру, в Южно-Китайском море авианосец с авиаударной группой проводит плановые учения. Они соответствуют международным законам и нормам. Южно-Китайское море является местом больших споров Пекина и Вашингтона.



На фоне коронавируса отношения США и Китая стали ещё более напряжёнными. Экономические и политические потрясения создают нестабильность в диалоге государств. Эксперты не могут спрогнозировать, во что это может вылиться, так как создание военных баз за пределами своей страны расценивается как формирование плацдарма на случай войны.



