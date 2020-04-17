Татьяне Черновол грозит длительное тюремное заключение за поджог офиса

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17 апреля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине в ближайшее время состоится суд над одной из активных участниц Майдана 2013-2014 годов Татьяной Чорновол. Её подозревают в поджоге здания, в котором располагался офис «Партии регионов». В пожаре погиб человек. По законодательству Украины женщине грозит срок от 15 лет до пожизненного заключения.



Татьяна Чорновол отличается непреклонностью и агрессивной политической позицией. Это и привело к возникновению многих конфликтов с политиками страны. Подозреваемая свою вину не признаёт. В суде она пыталась доказать, что не имеет к трагедии никакого отношения. Девушка бросила бутылку с зажигательной смесью, чтобы отвлечь внимание спецназа. Сотрудники полиции в это время избивали людей неподалёку от здания Верховной Рады. Черновол подумала, что пожар отвлечёт внимание правоохранителей.



Адвокаты Татьяны отметили, что она не создавала препятствий для эвакуации людей из горящего здания. Человек, который находился внутри помещения, хотел выйти, но перед этим начал собирать записи с видеокамер, и задохнулся в дыму.



Делом занимается Государственное Бюро расследований Украины. Следствие длилось с 2014 года, несколько раз приостанавливалось. Представители ГБР считают, что дело не носит политического характера.



