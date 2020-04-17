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Болгарский кризис

, 14:20 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Болгарский кризис
фото: соцсети

Ситуация с Covid-19 на территории Болгарии.

Пандемия коронавируса не утихает. Уже больше 2 миллионов заражённых и около 140 000 погибших. Выявленное число выздоровевших – почти 600 000 человек. Теперь настала очередь и для Болгарии полностью закрываться. С сегодняшнего дня власти закрыли Софию для въезда и выезда. Исключения сделали лишь для поставок продукции и разного груза. На данный момент в Болгарии уже 800 заражённых. 38 человек погибли из-за осложнений. Страна объявляла чрезвычайное положение ещё в марте, но полностью заблокированной не была.

Интересно ещё и то, что подавляющее большинство представителей Болгарии – верующие люди. Закрывать храмы на Пасху для них – всего равно, что отменить этот праздник вовсе. Поэтому на Пасху многие люди обязательно посетят церкви. Правда премьер-министр Борисов сразу же предупредил о возможных плохих последствиях из-за походов в храмы. Неизвестно пока, что же дальше ждёт Болгарию и всю Европу в плане распространения коронавируса. Но пока что ситуация не улучшается, а количество заболевших продолжает расти.

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