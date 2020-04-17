В Азии, Австралии и Новой Зеландии пик пандемии пройден

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17 апреля 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Многие страны уже делают первые шаги по отмене ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В Азии, Австралии и Новой Зеландии эпидемия началась раньше, чем в Европе, и некоторые страны прошли пик заболеваний к середине марта.

В Южной Корее 13 апреля был зафиксирован самый низкий прирост заболевших с начала эпидемии - всего 25 случаев. За время пандемии в Корее провели более 500 тысяч тестирований, более 10 тысяч тестов на миллион человек - в Юго-Восточной Азии этот показатель выше только у Сингапура и Гонконга. Власти этой страны в настоящее время больше обеспокоены экономическими проблемами. Отмечается рост безработицы, и, как уже заявил президент Мун Чжэ Ин: «Это может быть только началом болезненной ситуации». При этом в Южной Корее уже открыты кафе и рестораны, парки, работает общественный транспорт, людям разрешено спокойно выходить из дома. 15 апреля в стране прошли парламентские выборы.

В Гонконге закрыты школы и детские сады, спортзалы, музеи, остановлено транспортное сообщение со странами, где отмечена тяжелая эпидемиологическая ситуация. Тем не менее, правительство в ближайшее время планирует ослабить действующие ограничения. Уже работают парки, рестораны и общественный транспорт, и нет запрета на выход из дома.

Ослабление карантина в Иране проходит на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации: 14 апреля прирост заболевших составил более полутора тысяч человек, за сутки умерли 98 человек. Школы и университеты, торговые центры, спортзалы и парикмахерские пока остаются закрытыми, но с 11 апреля везде, кроме Тегерана, возобновили работу предприятия и магазины.

«Ослабление карантина не означает игнорирование медицинских протоколов. Социальная дистанция и другие меры должны выполняться», - заявил президент Ирана Хасан Рухани.

В начале недели министр здравоохранения Австралии Грег Хант отметил, что распространение коронавируса замедлилось, и поблагодарил австралийцев за соблюдение ограничительных мер, особенно во время Пасхи.

«Австралийцы сделали то, чего мы от них ждали, и даже больше - заявил Хант. - Они остались дома. Они самоизолировались».

По словам министра, для смягчения ограничений в ближайшее время необходимо дальнейшее сокращение числа заболевших и готовность больниц отреагировать быстро в случае нового витка заболевания. Также Грег Хант заявил, что правительство активно разрабатывает дорожную карту с дальнейшими шагами по ослаблению карантина.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в минувший вторник заявила, что пик эпидемии пройден, но снимать карантин полностью пока рано. 22 апреля планируется частичное снятие ограничений. Принять окончательное решение правительство планирует 20 апреля.