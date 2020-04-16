Коронавирус? Да ничего страшного! О ситуации с COVID-19 в Бразилии

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16 апреля 2020, 23:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пандемия коронавируса никак не желает спадать. Опасное заболевание всё ещё активно. В той же Бразилии уже 30 000 случаев заражения. Умерло почти 2000 человек. Но к счастью, есть и вылечившиеся.

Число выздоровевших от заразы составило 14 000 человек, и это означает, что не стоит считать COVID-19 непобедимым. Помимо вируса в самой Бразилии есть и другой «недуг», и зовётся он неверием. Буквально недавно, 10 апреля президент Жаир Болсонару, спокойно посещал больницы с заражёнными без всякой маски. Он утверждал, что не верит ни в какую серьёзную угрозу. Некоторые люди поддерживает Болсонару, и соглашаются с точкой зрения об отсутствии опасности.

Президент Бразилии порою ведёт себя, как какой-то шоумен. Не так давно он прогуливался по городу без всякого снаряжения, заходил в публичные места и заведения общепита, а заодно и фотографировался с людьми. Естественно, делал он всё это без маски или респиратора. А ведь ситуация уже тогда была нестабильной. Единственные, кто на полном серьёзе осознал угрозу от коронавируса, были местные мафиози, которые ввели на подконтрольных фавелах комендантский час. Преступники полагают, что правительство совсем не занимается вопросами охраны здоровья и подвергает жизнь бразильцев смертельной угрозе.