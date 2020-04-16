Луч света в тёмном царстве. Коронавирусная ситуация в Иране

Аргументы Недели → В мире 13+

16 апреля 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пока пандемия захлёстывает Европу, Иран уже начинает выбиваться из «адских просторов». Общее число умерших составляет 4777 человек, и это не так много по сравнению с Италией и США. Количество заражённых уже давно превышает 75 000. Но так же много и вылечившихся.

Исцелённых в Иране уже почти 50 000 человек, что свидетельствует об их силе и энергии. Иммунитет – основной ключ к борьбе с вирусом. К сожалению, уровень здравоохранения в этой стране не лучше, чем в странах «третьего мира». Можно сказать, что исцелившимся крупно повезло.

Большая часть регионов наследников Персии давно живёт за гранью бедности. Настоящий кошмар с эпидемией там случился в феврале, когда вирус впервые начал расползаться. На удивление многих экспертов, китайцев в Иране практически не было. Недаром ведь некоторые иранские деятели говорят о коронавирусном оружии и об его умышленном применении. Недавно президент Хасан Рухани заявил о необходимости борьбы с безработицей. Количество людей без денег и места работы выросло там в несколько 5 раз. апреля на территории этой страны уже возобновили работу некоторые компании, но это не меняет общей негативной картины. Бедные стали беднее. Денег мало или нет совсем. Впрочем, то же можно сказать и про состоятельных людей, лишившихся немалого количества ресурсов. Коронавирусная пандемия подвела страну к опасной грани. Ещё негативно воздействуют и санкции США, которые отчего-то не снимают даже ввиду экстренной ситуации в мире. Но всё же Рухани надеется на то, что народ Ирана в скором времени преодолеет кризис и выйдет из положения победителем.