США усложняют процесс подписания СНВ-3, предлагая включить в него гиперзвуковое оружие

Аргументы Недели → В мире 13+

16 апреля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп обеспокоен судьбой договора о сокращении наращивания вооружений. Это последний инструмент, позволяющий США контролировать ядерный арсенал России. Срок договора истекает в 2021 году, если его не продлить, то страны могут выйти за "пределы дозволенного". Трамп рассказал журналистам о некоторых деталях переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.



Американский президент назначил ответственным за решения по СНВ-3 Маршалла Биллингсли. Скорее всего, это показной кадровый ход. На самом деле в администрации президента не особо заинтересованы в подписании договора.



Биллингсли известен по предыдущим должностям тем, что выступал против любых соглашений по ограничению вооружений. Сенаторы уже заявили, что на должность по договору СНВ назначили не того человека. Он не владеет логикой контроля вооружений, - отметил сенатор Роберт Менендеса.



Вашингтон усложняет процесс тем, что в договор втягивается Китай. Однако он не имеет никакого отношения к этому. Пекин не намерен подписывать никаких соглашений, так как его ядерный арсенал существенно уступает американскому и российскому потенциалу.



Вашингтон также требует, чтобы в договор были включены новые российские гиперзвуковые системы и ракеты, о которых Путин сказал в 2018 году. На утверждение текста нового документа нет времени. Новейшее вооружение может попасть под следующий договор, скажем, СНВ-4.



