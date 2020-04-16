Во время пандемии Украина продолжает верить в «доброго царя»

Аргументы Недели → В мире 13+

16 апреля 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП Украины по итогам 2020 года на 7,7%. Киев, чтобы спасти ситуацию, рассчитывает на новый кредит МВФ.

В прогнозе МВФ отмечается, что по итогам года уровень инфляции составит 4,5%, а безработица вырастет до 10,1%. Предполагается, что в 2021 году экономика начнет восстанавливаться: прогнозируется рост ВВП на 3,6%, снижение безработицы до 9,3%. Многие украинские экономисты считают такой прогноз оптимистичным и допускают, что реальная ситуация может быть только хуже

Результаты опроса, проведенного в начале апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС), свидетельствуют, что 54% украинцев больше опасаются экономических последствий карантина, чем самой эпидемии COVID-19. Только 14% опрошенных хвалят власть за меры по предупреждению возможных проблем в экономике, а 66% оценивают ее действия критично.

Опрос, проведенный в апреле социологической службой «Рейтинг», показал, что 40% людей, имевших работу до режима самоизоляции, продолжают работать, как и ранее, 23% работают дистанционно, 11% ушли в отпуск, 18% находятся в отпуске по собственному желанию и 8% потеряли работу. 55% отметили, что оставшихся сбережений им хватит меньше чем на месяц, 10% готовы выйти на акции протеста и принять участие в бунтах.

Эксперты обращают внимание на то, что украинцы, критикуя действия власти, в целом поддерживают президента страны.

«Действия власти оценивают негативно, а деятельность Зеленского – позитивно. По крайней мере, доля тех, кто хорошо относится к президенту, больше доли тех, кто относится плохо. Очевидно, что большинство продолжают верить в «плохих бояр» и «доброго царя», – рассказал украинским СМИ научный руководитель фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань.

Экономисты уверены, что развитие политической ситуации на Украине будет зависеть от того, как власть справится с экономическими вызовами в наступивший сложный период.