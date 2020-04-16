Вирус в военной зоне. Ситуация с Covid-19 на территории Ливии

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16 апреля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Гражданская война в Ливии продолжается, и останавливать военные действия никто не собирается. Даже угроза от Covid-19 не может примирить враждующие стороны.

Бои вспыхивают на территории этой страны даже сейчас. ООН уже обеспокоены увеличением количества жертв от гражданской войны. Ливия уже давно находится в величайшей опасности полного уничтожения, как государства. Напомним, что постоянные междоусобицы нередко приводят к ликвидации государств. Что до коронавируса, то число заражённых в этой стране уже приблизилось к 50. Точное число заболевших – 48 человек.

К счастью, Covid-19 не слишком смертелен для молодых, и уже 11 человек выздоровели. Однако есть и смертельные случаи. Пока коронавирус унёс только одну ливийскую жизнь. Но ситуация может ухудшиться в любой момент. Постоянные войны ослабляют экономику и уровень здравоохранения любой державы. Ливия по праву считается одной из стран «третьего мира». Ситуация со здравоохранением там было не лучшей ещё во времена Муаммара Каддафи. В случае распространения вируса государство может полностью обезлюдеть. Ведь с Covid-19 не справляются даже страны с высоким уровнем жизни.