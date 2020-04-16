Американцы намерены взять китайских вирусологов под контроль

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16 апреля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Американская военная разведка начала расследование деятельности биологических лабораторий в Ухани, пытаясь разобраться, не оттуда ли произошла утечка коронавируса и какие сюрпризы в будущем человечество может ожидать от китайцев. Таким образом США ищут доказательства, чтобы возложить на КНР вину за заражение человечества и огромные жертвы.



В докладе Пентагона говорится, что в январе 2018 года группа наблюдателей посетила одну из биологических лабораторий в Ухани, где ведутся эксперименты над летучими мышами. В то время дипломатов не удовлетворили применяемые в лаборатории меры безопасности. О чём было доложено в Вашингтон. К сожалению, этому донесению не придали серьёзного значения.



В фарватере этой обличительной тенденции канадские учёные опубликовали петицию, где сравнивают Covid-19 с ядерной катастрофой в Чернобыле и обвиняют власти Китая в сокрытии полной и достоверной информации. Поэтому США настаивают на установлении внешнего международного контроля над всеми китайскими биологическими лабораториями.



Впрочем, некоторые скептики считают, что американская разведка часто умышленно или произвольно допускает ошибки. Например, когда госсекретарь США Колин Пауэр тряс с трибуны в ООН пробиркой с образцом биологического оружия якобы взятым в Ираке, он получил санкции на устранение Саддама Хусейна. Но когда американцы пришли в Ирак, никакого оружия так и не нашли.



