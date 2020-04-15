Вирусный спад. Ситуация с COVID-19 на территории Испании

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15 апреля 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пандемия всё никак не желает утихать, но в Испании уже появился первый лучик надежды. «Огни, зажглись огни!» - можно вспомнить хорошую фразу из кинофильма «Властелин Колец», которая здесь абсолютно уместна. Сейчас в Испании наблюдается самый низкий уровень прироста за весь период эпидемии.

Число выздоровевших тоже увеличивается. Сейчас здоровых от коронавирусной болезни уже почти 70000. К сожалению, рост заболеваний пока ещё продолжается, хотя уже и не на прежнем уровне. Всего заражённых там 172 тысячи, а умерло уже 18 тысяч человек. В основном умершие – это пожилые, инвалиды, онкобольные и люди с различными патологиями.

Но экономическая ситуация в Испании по-прежнему продолжает желать лучшего. Потребление бензина сильно сократилось ввиду самоизоляции и карантина. Поэтому и продажи машинного топлива упали аж на 84 процента. Производственные линии были полностью остановлены. Правда правительство Испании уже начало смягчать карантинные меры. Власти намерены дать части предприятий возобновить свою работу. Медики и ведущие эксперты считают, что пик заболеваний уже пройден. Будем надеяться, что вскоре коронавирусная ситуация сойдёт на нет не только в Испании, но и на всей нашей планете.