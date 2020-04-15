«Поехавшая» Украина возвращается обратно

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15 апреля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

Порядка 200 тысяч украинцев, уехавших в свое время на заработки в западные страны после объявленного на Украине безвизового режима, вернулись домой из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них попали под сокращения в компаниях, где они работали, в связи с кризисом, возникшим на фоне распространения опасной инфекции. О «заробитчанах», для которых сейчас наступил очередной момент выбора, рассказала доктор экономических наук, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Специалист отмечает, что далеко не все, кто работали за границей, возвратились на родину. Те, кто имеет более-менее устоявшийся статус, страховку, жилье - остались там, где были.

«В Португалии, чтобы украинцы не покинули страну, обеспечивают им хорошие условия: выплаты, медицинскую помощь, как своим гражданам. Понятно, что это не Швейцария. Польша просто титанические усилия предпринимает для удержания наших «заробитчан». Боятся, что обратно не вернутся, выберут Германию, где выше зарплаты. Поляки, например, оформляют сейчас бесплатно долгосрочный вид на жительство», - рассказала Элла Либанова. По ее словам, возвращаются домой чаще те, кто работал в других странах полулегально.

Сумма валюты, которую они присылают, привозят в страну, примерно в четыре раза больше прямых иностранных инвестиций. По оценкам Национального банка Украины, в 2018 году, это было 12 млрд долларов, по оценкам Мирового банка — 14 млрд долларов.

По сообщениям украинских СМИ, в марте «заробитчане» еще сильнее поддерживали финансами своих близких, находящихся на родине. По информации Анастасии Фоменко, менеджера по развитию бизнеса онлайн-сервиса международных денежных переводов TransferGo, количество денежных переводов в сервисе в марте увеличилось на 24% по сравнению с февралем.

«Какие-то средства каждый из «возвращенцев» с собой, вероятно, привез. Сейчас им заработать решительно негде. Карантин больнее всего ударил по малому и микробизнесу, по самозанятым. И по теневой занятости в том числе, ведь все эти частные такси, маршрутки и так далее приносили приличную прибыль. А семьи, привыкшие к определенному уровню доходов благодаря своим «эмиссарам на Западе», тоже перспектив не видят. Потому психологически обстановка напряженная», - заключает Элла Либанова. Как отмечает специалист, на Украине из-за кризиса сильнее всего пострадают западные области, там экономика была максимально ориентирована на сервис.