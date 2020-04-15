С момента пандемии коронавируса Моссад заменил местный минздрав

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15 апреля 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Никогда ещё медицина не была в центре внимания разведок. Но коронавирус заставил спецслужбы начать охоту за лучшими средствами защиты и лекарствами от новой заразы.



Н днях служба внешней разведки Моссад доставила в Израиль специальным рейсом большую партию медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Согласно сообщению газеты «Едиот ахронот», разведке удалось приобрести и привезти в страну также 27 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Вместе с ними были 10 млн хирургических масок, 25 тыс. масок типа №95, 20 тыс. комплектов для проведения анализов, палочки для проведения анализов и 700 специальных комбинезонов для работников скорой помощи, которые на месте берут анализы на коронавирус. Кроме этого, как сообщил 12-й канал израильского телевидения, вскоре в Израиль по линии внешней разведки доставят ещё 180 аппаратов ИВЛ. Некоторые источники утверждают, что в ближайшие дни агенты Моссад привезут в Иерусалим более 4,5 млн масок особой защищённости. С момента пандемии Моссад заменил местный минздрав



Глава минздрава Яаков Лицман одним из первых заболел коронавирусом и посадил на двухнедельный карантин всё правительство страны. Ведь и премьер, и другие министры тесно контактировали с главой минздрава. Фактически тогда борьбу с эпидемией возглавил в Израиле шеф разведки. Но и он вскоре заболел коронавирусом.



По данным разведки, сейчас в США с помощью израильских юристов готовится невиданный в истории иск к Китаю на сумму 6 триллионов долларов за ущерб, нанесённый коронавирусом.



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