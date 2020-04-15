В Китае решили, что Казахстан расположен на его территории

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15 апреля 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Послу Китая в Казахстане вручена нота протеста в связи с появившейся на одном из ресурсов Поднебесной публикацией, в которой утверждается, что современный Казахстан занимает территорию, исторически принадлежавшую Китаю. Протест, выраженный МИД Республики Казахстан, напрямую адресован руководству КНР.

В заявлении отмечается, что публикация подобного содержания не соответствует «вечному» духу всестороннего стратегического партнерства, отраженному в cовместном заявлении Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, подписанном главами государств в сентябре прошлого года.

«В Министерстве иностранных дел РК состоялась встреча с послом КНР в РК Чжан Сяо, в ходе которой казахстанской стороной был выражен протест по поводу статьи на китайском сайте www.sohu.com под названием «Почему Казахстан стремится вернуться в Китай», – сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В Казахстане отмечают, что подобные публикации в Китае в последнее время заметно участились.

«Это не первый случай, когда появляются такие провокационные материалы с акцентом на какие-то неизвестные исторические документы либо на псевдоисторическую информацию, где акцент делается на том, что в свое время часть казахстанской территории контролировалась Китаем либо принадлежала Китаю. Если такие публикации появляются в СМИ государства, где традиционно контроль за медийным полем очень жесткий, то возникает вопрос: нет ли здесь целенаправленной политики определенных сил в Китае создавать ажиотажные настроения внутри Китая с претензиями к другим странам? Если это происходит случайно, что сомнительно, то почему на уровне руководства страны не делается жестких заявлений по этому поводу? Один случай – это случай, второй случай – это совпадение, а третий – тенденция», – поделился своими размышлениями директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

По словам политолога, подобные инциденты «будут разжигать костер антикитайских настроений в республике».