Изоляция и ещё раз изоляция. Коронавирусная ситуация в Марокко

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15 апреля 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пандемия COVID-19 по-прежнему не утихает, а между тем, на дворе уже 15 апреля. Всё идёт не так, как ожидали многие. Не исключено, что испорченной для всех окажется первая половина лета. Но сохраняются и позитивные мышления насчёт грядущего чуда. В Северной Африке тоже ведутся беспощадные бои с наступающим коронавирусом.

В Марокко уже почти 2000 заражённых. Скончались 126 человек, и в основном это представители пожилого возраста. К счастью, 206 человек сумели побороть опасную инфекцию и выздороветь. Их состояние здоровья вполне стабильное.

В Марокко, так же как и в других странах, введены карантинные меры. Правила изоляции там действуют до 20 апреля. Приостановлено авиасообщение со всеми странами мира, закрыты торговые и развлекательные центры. Очень многие города Марокко пустуют, так как местные предпочитают отсиживаться дома. Полностью запрещены массовые собрания и введены ограничения по передвижению в пределах страна. Марокко ещё не знала подобной ситуации, как минимум со Второй Мировой. Обычно, базары в Марракеше всегда полны народу, и торговля процветает. Но только не сегодня. Сейчас эта страна переживает не лучшие времена.