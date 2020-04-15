Благодатный огонь будет передан в храмы исключительно после отмены режима самоизоляции

Передача Благодатного огня, который доставят из Иерусалима в грядущую субботу, 18 апреля, в храм Христа Спасителя в Москве и в другие храмы РПЦ станет возможна только после отмены режима самоизоляции.

В пресс-службе Фонда Андрея Первозванного подчеркнули, что в этом году традиционная встреча Благодатного огня в аэропорту не состоится.

Подчеркивается, что список храмов, в которых можно будет получить частицу святыни, будет обнародован позже.