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Благодатный огонь будет передан в храмы исключительно после отмены режима самоизоляции

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Благодатный огонь будет передан в храмы исключительно после отмены режима самоизоляции
Пасха, свечи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Передача Благодатного огня, который доставят из Иерусалима в грядущую субботу, 18 апреля, в храм Христа Спасителя в Москве и в другие храмы РПЦ станет возможна только после отмены режима самоизоляции.
 
В пресс-службе Фонда Андрея Первозванного подчеркнули, что в этом году традиционная встреча Благодатного огня в аэропорту не состоится.
 
Подчеркивается, что список храмов, в которых можно будет получить частицу святыни, будет обнародован позже.
 
Напомним, ранее сообщалось, что церемония схождения Благодатного огня пройдет при ограниченном количестве участников.
ЕТ

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